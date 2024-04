‘Bande criminali italiane’ | la docuserie sulla criminalità degli ultimi decenni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sky propone una nuova produzione originale, in esclusiva dal 17 aprile ogni mercoledì dalle 22:00 su Sky Crime e su NOW e in contemporanea su Sky Documentaries. Si tratta di Bandeitaliane, dedicata a quattro organizzazioniitaliane di cui si raccontano violenze, disprezzo per la società, idee folli e deliri di onnipotenza. Foto da Ufficio StampaTra gli Anni Settanta del secolo scorso e la fine dei Novanta, pericolose organizzazionihanno seminato il terrore in tutta Italia con ferocia inaudita. Con le loro ‘imprese’, infatti, hanno terrorizzato intere città, muovendosi senza freno. Dal clan dei marsigliesi alla banda di via Padova passando per quella della Comasina fino ad arrivare alla banda dell’Arancia Meccanica, le loro storie hanno parecchi punti in comune. LEGGI ANCHE: — Mario Maccione, ex ...