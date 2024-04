Balzaretti su Ndicka | 'Sta bene ed è tranquillo Ieri ha vinto la parte umana | bravi Pairetto e i tifosi'

(Di lunedì 15 aprile 2024) Federico, Responsabile Area Tecnica Udinese a Radio Serie con RDS. AGGIORNAMENTO- `Il ragazzo sta, quello che so è...

Il dolore di De Rossi: “Non ce la facciamo” - Daniele De Rossi si era tranquillizzato quando ha visto Evan Ndicka uscire, cosciente ... così il dirigente bianconero Federico Balzaretti, ex giallorosso. Tutti d'accordo: non si prosegue. Il ...forzaroma.info

La solitudine esemplare di DDR, Uomo con la maiuscola. E viva N’dicka - Grazie. Grazie ai tifosi friulani per comportamenti che non erano scontati ricordando con tristezza quante volte in uno stadio abbiamo sentito il coro “devi morire” nel momento dell’infortunio di un a ...roma.repubblica

N'Dicka, l'arbitro Pairetto e la gestione in campo del malore: "E se succede l'irreparabile" - Le scelte corrette di Pairetto in quei momenti drammatici di Udinese-Roma Pairetto ha sospeso il gioco subito (26’ st), è andato a sincerarsi delle condizioni di Ndicka ... «Nessun problema (a ...corrieredellosport