Baggio | «Zirkzee ha grandi qualità E sulla Juve in Champions…»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roberto, ex attaccante dellae del Bologna, ha parlato a Tuttosport delledie di Sinner Roberto, ex attaccante dellae del Bologna, ha parlato a Tuttosport delledie di Sinner. Le sue dichiarazioni:– «Moltissimo, ha fatto un campionato eccezionale a Bologna. Ha

Baggio: «Yildiz ha qualità incredibili, la Juve è da Champions anche se…» - Roberto Baggio, storico ex numero 10 bianconero, ha così parlato della Juve e non solo nella sua intervista a Tuttosport Roberto Baggio, nella sua intervista a Tuttosport, ha così parlato di alcuni te ...juventusnews24

MERCATO - Schira: "Il PSG vuole Yamal, ma il Barcellona lavora per blindarlo" - "Il PSG sogna di effettuare un altro "scippo" al Barcellona per sostituire Kylian Mbappé. Il nome è quello di Lamine Yamal, gioiello e stella classe 2007 dei blaugrana che ha il suo contratto in ...napolimagazine

"Pagherei per giocare ancora. L’Arabia Ho detto no a Real e Barcellona per la Nazionale" - Il fuoriclasse rivela: "Offerte da Barcellona e Real... ma ho detto di no: andare all’estero significava perdere la Nazionale, il mio chiodo fisso" ...ilgiornale