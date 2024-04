Baggio | «Lautaro Martinez? Stagione incredibile! Inter con meriti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roberto, leggenda del calcio italiano ed ex, durante un evento a Milano ha parlato dei nerazzurri e di? Robertovistato da Mediaset, non ha dubbi: «Scudetto dell’meritato, è stata la squadra che ha fatto meglio e giocato meglio. Ha raccolto questo risultato con grande merito.? Tra i più importanti del campionato, per lui».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...