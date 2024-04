(Di lunedì 15 aprile 2024) Fermo, 15 aprile 2024 - Minorenne, fuggiasco, irregolare, pericoloso e spacciatore di spicco. E’ questo il profilo di unche è statocon 48dipronti per essere immessi sul mercato della costa. Purtroppo, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, il ragazzo è stato riaffidato alla comunità per minori dove era ospitato, ma è riuscito a fuggire nuovamente. L’operazione è scattata la scorsa sera, quando gli agenti della squadra volanti, nel corso dell’incessante attività di controllo del territorio, transitando nei pressi di via Nenni e via Tobagi a Lido Tre Archi di Fermo, hanno notato due giovanissimi appiedati di origine nordafricana, che, vedendo laavvicinarsi, si sono dati alla ...

Arresto e Pasqua in comunità per uno spacciatore sorpreso con droga e soldi. La persona arrestata dalla polizia è minorenne. Nella notte di sabato gli agenti hanno notato due ragazzi in una via di ... (ilgiorno)

Baby pusher arrestato dalla polizia con 48 involucri di droga e 1600 euro - Era scappato da una comunità di accoglienza. Una volta riconsegnato al responsabile è fuggito di nuovo. È caccia al ragazzo minorenne e al complice con cui è stato avvisato durante la sua cattura ...ilrestodelcarlino

Baby pusher con 48 ovuli di droga e coltello inseguito a Lido Tre Archi: denunciato, fugge da comunità - Ha appena 17 anni ma un lungo curriculum di precedenti per furto e invasione di immobili, e per ultimo una denuncia per detenzione di un coltello e di droga: ben 48 ovuli quelli scovati dalla Squadra ...veratv

Padova. Baby pusher nella zona del centro commerciale San Carlo di via Aspetti: spacciava cocaina - PADOVA - Sedici anni, in Italia non accompagnato e senza documenti: gli agenti della squadra Mobile lo hanno fermato mentre aspettava clienti nella zona del centro commerciale San Carlo, in ...ilgazzettino