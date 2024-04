Autogol dei gretini | l’ossessione green ha fatto bruciare più carbone

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 15 aprile 2024) La fame di energia porta ilai talebani della transizione ecologica. Mentre il WWF e suoi amici se la prendono contro i finanziamenti dei big del settore alla ricerca universitaria e si ostinano a mettere al bando anche il nucleare di nuova generazione, il mondo reale avanza e adotta la soluzione più comoda per sostenere produzione, lavoro, export e Pil. Così lo scorso anno, a dispetto del miraggio della decarbonizzazione totale, è aumentata la quota di energia elettrica prodotta dalle centrali a. Avete letto bene: a livello mondiale è stato bruciato il 2% in più del combustibile fossile che già riscaldava le stufe delle nostre nonne. Il più vecchio con cui il mondo ha acceso il fuoco dopo il legno. Uno smacco tecnologico del genere non si vedeva da quattro anni per i sacerdoti del tutto eolico e fotovoltaico in onore del simulacro ...