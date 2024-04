Auto elettrica | arriva la brutta notizia | decisioni drastiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ha le batterie scariche? E’ la domanda che i mercati finanziari mondiali dopo che Tesla, la prima company mondiale del settore, ha annunciato licenziamenti pari al 10% della propria forza lavoro. Il che si traduce, per un’azienda che ha oltre 130mila dipendenti nel mondo, in un taglio potenziale di almeno 14mila addetti. La novità è stata comunicata con una email ai dipendenti di Tesla – riportata dall’agenzia specializzata Bloomberg – in cui il primo azionista e Ceo Elon Musk spiega che l’iniziativa è dovuta a due fattori: in alcuni casi alla duplicazione dei ruoli, ma soprattutto per la necessità di ridurre i costi. Recentemente, come riporta il Sole 24 Ore, Tesla “ha comunicato di aver registrato il primo calo annuale nelle consegne di veicoli dal 2020, quando il Covid-19 ne frenò la produzione e le vendite”. Subito dopo ...