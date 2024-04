Auto a fuoco vicino a un casolare

(Di lunedì 15 aprile 2024) Poco prima delle 4 di ieri notte i carabinieri della stazione di Gattatico, su richiesta dell’operatore del 112 allertato da un cittadino, sono intervenuti assieme ai vigili deldi Sant’Ilario d’Enza in via Matteotti di Gattatico dove nei pressi dele pertinenze di unabbandonato si era sviluppato un incendio in conseguenza del quale un’vettura Ford Fiesta in disuso di proprietà di un 71enne reggiano andava completamente distrutta. Le cause dell’incendio, domato dai vigili del, sono al vaglio. Ma non si esclude l’origine dolosa.

