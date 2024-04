Aumenta la preoccupazione per i fattori che possono far deragliare la situazione debitoria italiana Ma a rischiare è tutta la zona euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Qualche settimana, fa il centro studiIntelligence, guidato dall’ex editorialista “eterodosso” del Financial Times Wolfgang Münchau, ha prospettato la possibilità che lasi stia dirigendo verso una crisi. Francia e Italia sono i “canarini nella miniera”, ossia quelli più deboli che, “morendo” per primi, segnalano come l’aria stia diventando irrespirabile e tutti rischino di soffocare. Le ragioni di questo deterioramento generalizzato sono molteplici, spiegaIntelligence, ma la questione di fondo è che il modello industriale della, messo in crisi da rivoluzioni tecnologiche e rallentamenti della globalizzazione (e quindi dell’export), non sarebbe più in grado di sostenere il modello socialepeo. Gli ultimi ...