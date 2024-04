Attività alimentari | nuove norme su controlli e qualità delle acque

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pasticcerie, gastronomie, pizzerie, produzione di pasta fresca, salumi, formaggi, birra… Sono tante leartigiane che caratterizzano la produzione alimentare bergamasca e che vengono apprezzate in tutto il Paese, per la cura nella sceltamaterie prime, ma anche e soprattutto per la scrupolosa attenzione alleigienico sanitarie e di sicurezza alimentare. L’entrata in vigore del decreto legislativo 27/2021 ha introdotto importanti cambiamenti nell’di Controllo Ufficiale, soprattutto nel campionamento e nelle garanzie difensive, in particolare negli adempimenti che riguardano “controperizie” e “controversie”. Inoltre, il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, detto anche “decretopotabili”, che, abrogando la precedente ...