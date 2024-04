Attacco iraniano a Israele | i leader del G7 | “condanniamo l’attacco dell’Iran contro Israele”

(Di lunedì 15 aprile 2024), idel G7 hanno dichiarato in una nota ufficiale dopo la riunione di ieri: “l’” Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto ieri, 14 aprile, una riunione in videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo G7, convocata in seguito all’. Al termine della discussione, iG7 hanno adottato una dichiarazione congiunta che condanna fermamente il lancio di droni e missili dall’Iran, ribadendo pieno sostegno alla sicurezza di. I G7 hanno ...

Israele: Venezuela commenta Attacco iraniano, preoccupazione per gli sviluppi in Medio Oriente - Il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela segue i "preoccupanti sviluppi in corso in Medio Oriente". Lo afferma una nota ...agenzianova

Tel Aviv, incubo passato. Balli di gruppo sulla spiaggia dopo la lunga notte di paura - Terrore per il blitz iraniano: agli israeliani è stato ordinato di correre nei rifugi con scorte d’acqua e batterie. In milioni hanno seguito sui telefonini e alla tv il flop dell’Attacco. Poi la vita ...quotidiano

Israele al Consiglio di Sicurezza dell'Onu: "Condannate l'Attacco dell'Iran" - Per ora Israele ha deciso di non reagire immediatamente all'Attacco di Teheran su pressione degli Stati Uniti, che però valuteranno insieme ai partner "nuove misure punitive nei confronti dell'Iran" ...it.euronews