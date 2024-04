Attacco Iran | Israele all’Onu | “Va fermato” Teheran | “E’ stata autodifesa | non vogliamo escalation”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – ''Il regime islamico di oggi non è diverso dal terzo reich e l'Ayatollah non è diverso da Adolf Hitler''. Così Gilad Erdan, rappresentante di, durante il suo intervento nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. ''Dobbiamo condannare con fermezza l', e infliggergli delle sanzioni: vaora non per il bene di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.