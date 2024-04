Attacco Iran | il prefetto di Napoli | “Adottate misure adeguate”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo già disposto un rafforzamento. Oggi avremo un altro comitato per la sicurezza pubblica”. Lo ha detto ildi, Michele di Bari, in merito all’dell’a Israele, e dell’acuirsi della crisi mediorientale. “Abbiamo adottatoper le esigenze che incombono. Ma credo anche che dobbiamo sempre garantire da una parte la serena e civica convivenza della popolazione e dall’ altra la possibilità che tutto ciò che sta accadendo possa vederci sempre pronti e preparati”. Ilè intervenuto a San Giorgio a Cremano () alla posa della prima pietra per la costruzione della ‘Casa della Musica’ nell’ex Terra Felix – bene acquisito al patrimonio dell’ente. Leggi ...