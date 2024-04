Attacco Iran a Israele | Macron | “Francia ha intercettato droni su richiesta Giordania”

M.O., von der Leyen: condanna G7, valutiamo sanzioni a Iran - Bruxelles, 15 apr. (askanews) – “Oggi noi, i leader del G7, abbiamo condannato con la massima fermezza l’Attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele. Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro ...askanews

Israele, sei ore di guerra con l’Iran sono costate oltre 1 miliardo di dollari - Una guerra tra Israele e Iran sarebbe economicamente sostenibile per lo Stato ebraico e, più in generale, anche per l’Occidente visto il ruolo svolto in occasione dell’Attacco da parte di Teheran ...money

Iran-Israele, il pericolo di una esaclation mondiale (che gli Usa non vogliono). Come e quando contrattaccherà Netanyahu - Sono ore di riflessione per Israele. Dopo l'Attacco subito dall'Iran sabato notte deve decidere se (e come) rispondere duramente e provocare una pericolosa escalation oppure ...ilmessaggero