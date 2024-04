Attacco Iran a Israele | Macron | “Francia ha intercettato droni su richiesta Giordania”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Parigi, 15 apr. (Adnkronos) – Durante l’dell’controlaha ”sudella”. A dichiararlo il presidente francese Emmanuelintervistato da Bfmtv sull’di.Perl?ha risposto ”in modo sproporzionato” all?al suo consolato a Damasco inviandoe missili a. In ogni caso ”lafarà di tutto per evitare una escalation in Medioriente” e cercherà di ”convincerea non rispondere” all’subito dall’. ...