Attacco con coltello in chiesa di Sydney | feriti fedeli e vescovo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unaustraliano e diversisono stati accoltellati oggi durante una funzione in unanella zona ovest di: lo ha confermato la polizia, precisando che un uomo è stato arrestato e sta collaborando con gli investigatori. L'è avvenuto nelladi Christ The Good Shepherd a Wakeley, riferisce ilHerald.In un video caricato sui social media si vede un religioso, ilMar Mari Emmanuel, in piedi davanti all'altare della, che viene accoltellato al petto mentre parla ai parrocchiani da una persona che indossa un maglione nero. Le immagini mostrano il sacerdote che cade a terra e viene pugnalato altre cinque volte, mentre un gruppo disi precipita verso di lui e ...