Atp Monaco 2024 | subito fuori Passaro | Molleker vince in due set

(Di lunedì 15 aprile 2024) Finisce al primo turno l’avventura di Francesconel torneo Atp 250 di. L’azzurro è stato infatti sconfitto in due set dal padrone di casa e wild card Rudolf, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 6 minuti di gioco. Il perugino classe 2001 non è riuscito a trovare mai la quadra del match, a differenza di come aveva fatto nelle qualificazioni, dove aveva superato prima Kelm e poi Pellegrino nel derby italiano. Un break nel terzo gioco haspianato la strada per il primo set al teutonico, molto preciso al servizio quest’oggi. Anche nel secondo parziale il break è arrivato presto, già nel primo game, che ha reso ancor più difficoltosa la rimonta di, costretto ad arrendersi con un netto 6-2. SportFace.