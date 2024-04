Atp Monaco 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 16 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) In territorio bavarese va in scena la quarta giornata dell’Atp didel16andranno in scena otto partite, distribuite sui tre campi disponibili. Il via è previsto su tutti i campi alle 11:00 del mattino, con quattro partite insul campo centrale, tre sul secondo e una sola sul terzo. Di seguito, ecco tutta lazione della giornata: CAMPO CENTRALE – Dalle 11:00 C. Garin vs D. Koepfer F. Auger-Aliassime vs M. Marterer A. Shevchenko vs Y. Hanfmann M. Huesler vs M. Topo CAMPO 1 – Dalle 11:00 J. Rodionov vs A. Vukic C. Ugo Carabelli vs D. Galan I. Gakhov vs B. van de Zandschulp CAMPO 2 – Dalle 11:00 T. Daniel vs C. O’Connell SportFace.