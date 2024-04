ATP Bucarest 2024 | risultati 15 aprile | avanzano Federico Coria ed Arthur Rinderknech

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel giorno in cui si completano le qualificazioni dell’ATP 250 di, in Romania, scattano anche i primi incontri del tabellone principale: cattive notizie per l’Italia, che vede uscire battuti entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Luca Nardi e Luciano Darderi. Il primo cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild, bravo ad annullare all’azzurro ben cinque match point nel nono game del terzo set, prima che il tennista italiano si infortunasse nel medesimo gioco e poi cedesse per 6-3 6-7 (5) 7-6 (2), mentre il secondo capitola contro il numero 5 del seeding, l’argentino Mariano Navone, vittorioso per 6-2 6-3. Nardi, questa fa male: manca 5 match-point, poi si infortuna e cede a Seyboth Wild nel 1° turno aNegli altri incontri di giornata il derby transalpino va ad, che rimonta e batte Hugo ...

