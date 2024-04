Atp Bucarest 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 16 aprile con Sonego

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp 250 didella giornata di16. Torneo che non è iniziato bene per il tennis italiano visto che sia Luca Nardi che Luciano Darderi sono stati sconfitti al primo turno. Proverà ad invertire il trend Lorenzo, che inaugura ilsul Center Court contro il brasiliano Fonseca. Inaltri sei match di singolare, che vedranno in campo tennisti del calibro di Wawrinka, Shapovalov e Goffin. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT Ore 10:00 – (6)vs (WC) Fonseca a seguire – Moutet vs (WC) Shapovalov a seguire – (7) Borges vs Wawrinka Non prima delle 16:00 – ...