Atp Barcellona | Arnaldi al secondo turno | Cazaux ritirato Martedì il ritorno di Nadal contro Cobolli

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Matteoavanza all’Atp 500 di. Il 23enne tennista sanremese, numero 40 del mondo, ha superato il francese Arthur, n.75 del ranking,si per un infortunio alla caviglia destra sul punteggio di 5-5 (con il ligure al servizio con la palla per il game). Proprio sulla terra catalanadodici mesi fa aveva vinto la sua prima partita in un main draw del circuito maggiore. Alil 23enne azzurro troverà dall'altra parte della rete l'argentino Sebastian Baez, numero 19 Atp e ottava testa di serie ("bye" al primo): trae il giocatore di Buenos Aires non ci sono precedenti.fari puntati sul ...

Dopo quasi un’ora di gran tennis, è finita all’improvviso e in maniera piuttosto brutale la partita tra Arnaldi e Cazaux , valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 . Sul punteggio ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Cazaux . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di ... (oasport)

“Domani sarò in campo “. L’ha assicurato Rafa Nadal , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’Atp 500 di Barcellona 2024 . Il tennista spagnolo, che non gioca un torneo ufficiale da gennaio, ... (sportface)

Nadal ha deciso, sfiderà Cobolli: "Torno in campo a Barcellona" - Fermo dal 5 gennaio, il 37enne spagnolo sarà al via sulla terra rossa dell'Atp 500 catalano, dove affronterà il romano al primo turno: cos'ha detto ...corrieredellosport

Tennis: Torneo Barcellona. Ritiro di Cazaux, Arnaldi al secondo turno - Infortunio alla caviglia per il francese, il sanremese sfiderà ora Baez Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi avanza nel 'Barcelona ...sport.tiscali

ATP Barcellona, Nadal conferma il ritorno in campo: “Sarò in campo martedì” - Pochi minuti fa Rafael Nadal ha confermato il suo rientro in campo per martedì 16 aprile nell’ATP 500 di Barcellona dove affronterà il nostro Flavio Cobolli. “Sono arrivato qui a Barcellona un po’ all ...ubitennis