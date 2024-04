Atletico | così Ral García ha annunciato il suo addio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 aprile 2024) 2024-04-15 19:03:53 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Ral Garça hhalunedì che questa sarà la sua ultima stagione come calciatore. L’attaccante dell’Athletic (37 anni) Ha radunato i compagni in palestra da Lezama per trasmettere loro la decisione. L’Athletic ha registrato il momento e lo ha pubblicato sui propri social network. IL La decisione di Ral non era nota ai giocatori e alcuni di loro non hanno nascosto la loro emozione. Un grande applauso ha seguito le parole di Ralprima di essere vestito dai suoi compagni. Lui Il club ha incorporato nel video le immagini del Ral nell’ultima Coppa e parte del racconto radiofonico della partita -proprio nel momento in cui Ral Garca stava per tirare il rigore che ha aperto la sparatoria- di Alberto Negro (Radio ...