Atletica | crolla il record del mondo più vecchio | Mykolas Alekna nella leggenda dopo 38 anni

A Glasgow (Gran Bretagna) è andata in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor di Atletica leggera. L’Italia festeggia due medaglie : argento di Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, bronzo di ... (oasport)

Devynne Charlton ha firmato il nuovo record del mondo dei 60 ostacoli. Prestazione strabiliante da parte della bahamense, capace di correre in un sensazionale 7.67 a New York, sede della penultima ... (oasport)