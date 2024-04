Atalanta-Verona | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 aprile 2024)è una partita della trentaduesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e. L’si era già tolta lo sfizio di espugnare un “tempio sacro” come Anfield Road. L’aveva fatto nel 2020 in piena pandemia: si trattava l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, in uno stadio vuoto per il Covid e con il Liverpool già qualificato. Holm – IlVeggente.it (Lapresse)Una soddisfazione enorme ma non assolutamente comparabile con l’impresa di giovedì scorso. Notte magica per una Dea che è andata a vincere addirittura 3-0 (doppio Scamacca e Pasalic) in un posto in cui i Reds non perdevano da ben 34 partite. Una vittoria di portata storica che ha permesso alla ...