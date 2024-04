Atalanta-Verona | Il clandestino o L’Isola? La tv del 15 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 15alle 20.45 su DAZN si potrà vedere la partita di calco tra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Chinatown” e “La settimana della moda”, con Edoardo Leo. Nel primo, Travaglia, sempre alla ricerca di soldi per un debito misterioso, è costretto ad accettare un caso, contrario alla sua etica. Una donna cinese si presenta chiedendo un video del tradimento di suo marito per avere la prova. Travaglia glielo fornisce ma, stranamente, il video finisce in rete svelando che l’uomo in realtà è un importante politico milanese. Nel secondo, questa volta è Carolina a coinvolgere Travaglia in una nuova indagine. A Milano è arrivata la settimana della ...