Atalanta-Verona 0-0 LIVE

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Verona : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e Verona si affrontano nel match valido per la ... (calcionews24)

Serie A: in campo Atalanta-Verona 0-0 DIRETTA - Baroni schiera una difesa a quattro con Dawidowicz e Magnani centrali e Centonze e Cabal terzini, davanti a Montipò. In mediana agiranno Dani Silva e Folorunsho, mentre in zona trequarti ci saranno ...ansa

Folorunsho: “Contro il Genoa dovevamo gestire meglio. Siamo preparati per oggi” - Il centrocampista gialloblù Michael Folorunsho ha parlato a DAZN nel pre-partita di Atalanta-Verona: le sue dichiarazioni ...calciohellas

Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1. Tra poco in campo Atalanta-Verona - Si conclude oggi con gli ultimi due match la 32esima giornata del campionato. Allo stadio Franchi è pari tra viola e rossoblù. In gol Gudmundsson e Ikonè. La sfida serale a Bergamo inizia alle 20.45 ...tg24.sky