Atalanta | secondo tempo No-slin | il Verona strappa un punto salvezza

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ terminata la 32ª giornata di Serie A. Il posticipo del lunedì sera traha chiuso il quadro, regalando un timido sorriso ai veronesi, che escono momentaneamente dalla zona retrocessione, grazie al pareggio per 2-2 con i bergamaschi. Unche serve a ben poco, invece, per l’. Dopo l’impresa col Liverpool, i bergamaschi non riescono a portare a casa la vittoria e salgono a 51 punti, confermandosi sesti in classifica. La corsa al 5° posto Champions va dunque a rilento, anche se il calendario sembra sorridere alla squadra di Gasperini, che può raggiungere il suo obiettivo. Ma prima c’è un pass per le semifinali di Europa League da staccare. Il calendario dell’21.05 Monza-28.04-Empoli 05.05 ...