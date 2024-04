Atalanta | Gasperini | “Le partite sono sempre difficili in Serie A | resta il rammarico”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le parole del tecnico dell’Gian Pieroai microfoni di Sky dopo il pareggio 2-2 con il Verona: “Penso sia stato una bella partita, anche se per noiildi non averla vinta dopo i due gol di vantaggio. Ma devo dire che il Verona ha giocato con grande intensità fino alla fine. Non penso ci sia stato un calo fisico, fino alla fine abbiamo avuto occasioni importanti per tornare in vantaggio. Abbiamo preso due gol in quattro minuti, ma fisicamente abbiamo tenuto bene e anche dopo il 2-2 abbiamo creato occasioni pericolose”. Sulla possibilità che l’Europa League abbia inciso: “Non credo neanche a questo perché questa era una gara importante per guadagnare punti in campionato. Purtroppo diversele abbiamo un po’ sciupate in questo modo. Non è facile avere ...