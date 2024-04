Atalanta con il fiato corto | il Verona la riacciuffa “Colpa” delle notti europee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bergamo, 15 aprile 2024 – Ledi coppa stanno costando un inevitabile tributo in termini di energie fisiche e nervose in campionato per l’. Che nelle ultime due giornate di serie A ha conquistato un solo punto contro Cagliari efrenando nella rincorsa Champions, non riuscendo ad approfittare di una frenata del Bologna che ha infilato due pareggi. La partita Dea che contro ilha dominato i primi 50 minuti andando facile sul 2-0 e sfiorando più volte il tris. Se all’intervallo il punteggio fosse stato di 4-0 sarebbe stato un risultato giusto per i bergamaschi. Poi dal 55’ la benzina nerazzurra è finita, il ritmo atalantino è calato e ilne ha approfittato con due gol in tre minuti per raddrizzarla sul 2-2 e riuscire poi nella mezz’ora conclusiva a gestirla senza ...