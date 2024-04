Aston Villa | Emery fa i complimenti a Zaniolo | “Contento per lui | ci servirà fino a fine stagione”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tra i protagonisti del successo dell’sul campo dell’Arsenal c’è anche Nicolò, che apartita ha ricevuto idal suo allenatore, Unai: “Sono moltoper lui. All’inizio dellaè stato molto difficile, ma in questi ultimi mesi ha cominciato ad essere più concentrato e ad allenarsi meglio. Inoltre ha sempre aiutato la squadra, che giocasse 10, 20, 30, 45 o 60 minuti e all’Emirates l’ha ribadito – ha spiegato il tecnico, come riporta BirminghamLive – Avevamo bisogno di lui, gliel’ho detto prima della partita e ce lo ha fatto vedere. Da quialladellaavremo bisogno di giocatori come lui“. SportFace.

