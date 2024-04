Aston Martin DB12 Volante | la prova de Il Fatto it – Un’opera d’arte a cielo aperto – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Michelangelo diceva: “Mi piace vivere l’illusione che l’arte possa unire culture diverse, associare tutti sotto lo stemma della bellezza. Non la bellezza di canoni estetici stabiliti dall’uomo ma la bellezza universale della natura, quella che non è mai uguale a se stessa e cambia ad ogni soffio di vento”. Sembra parlare della bellezza dell’(248.613,45 euro il prezzo di listino), un concentrato di armonia che, quando è attraversata dal vento, si esalta ancor di più e trasmette le emozioni di. Bella e con un’anima sportiva. E in quest’auto l’anima è rappresentata dal 4,0 l V8 Twin Turbo da 680 cv e 800 Nm di coppia che la porta da 0 a 100 in 3,6” fino a una velocità massima di 325 km/h. ...