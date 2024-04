Asstra | “Per Italiani Tpl e Ia binomio positivo per sicurezza | comfort ed efficienza”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – L?intelligenza artificiale non spaventa più come all?inizio, anzi è utile se serve a migliorare l?esperienza dell?utenza, i tempi di attesa, la gestione dei flussi di traffico e persone e la prevenzione su incidenti e guasti dei mezzi pubblici. Di converso, si notano riserve rispetto a scenari avveniristici di sistemi di guida interamente autonoma, soprattutto quando integrata su taxi. Questa una sintesi delle principali opinioni emerse dalla ricerca demoscopica ?L?intelligenza Artificiale e il Trasporto Pubblico Locale nella prospettiva degli utenti (e non) tpl?, condotta dain collaborazione con Gpf ? Inspiring research e presentata in occasione del XVIII convegno nazionale. ?L’intelligenza artificiale, come ultima frontiera della digitalizzazione, appare un driver di innovazione straordinario, in grado di ...