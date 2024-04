Assemblea Tim | aria di ottimismo | Vivendi pronta a deporre le armi e astenersi Aiutando gli italiani

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il giro di boa per i destini di Tim è alle porte. La prossima settimana, il 23 aprile, ci sarà l’degli azionisti chiamata a votare per rinnovare il cda. Al momento, riferiscono alcuni giornali, si sono accreditati per partecipare azionisti fino a circa il 60% del capitale. Il passaggio è decisivo anche perché, passata l’, arriverà alla fase operativa l’annunciata – e discussa – vendita della rete fissa al fondo Kkr. In una intervista rilasciata nel fine settimana a BloombergTv, l’amministratore delegato uscente Pietro Labriola, che punta alla riconferma con il sostegno di Cassa depositi e prestiti, ha detto di essere «fiducioso al 100%» che l’operazione andrà avanti in ogni caso. Anche perché nessuna delle altre liste che si sono candidate si è detta contrall’operazione. E’ chiaro però che se Labriola dovesse ...

Si preannuncia un’assemblea affollata, con oltre il 60%?delle presenze per la battaglia sul Cda. ecco quanto pesano gli istituzionali, gli hedge e i retail (ilsole24ore)

TIM * Assemblea SOCI: « ALESSANDRO PANSA NOMINATO PRESIDENTE DI SPARKLE, ENRICO MARIA BAGNASCO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO - L’Assemblea dei soci di Sparkle si è riunita oggi per l’approvazione del bilancio 2023 e per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nominando Alessandro Pansa Presidente. Il nuovo Consiglio, ...agenziagiornalisticaopinione

Telecom Italia TIM, ASATI ritira la lista per il rinnovo del CdA - Telecom Italia TIM ha comunicato che ASATI - Associazione azionisti Telecom Italia ha ritirato la lista di candidati che, per conto di azionisti alla stessa associati, aveva presentato per la nomina ...soldionline

Tim: Asati ritira lista per rinnovo cda - Asati, l’Associazione dei piccoli azionisti di Telecom Italia, ha ritirato la lista di candidati che, per conto di azionisti alla stessa associati, aveva presentato per la nomina del consiglio di ammi ...finanza