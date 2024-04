Assalto Spagna in Champions | quote da semifinale per Barcellona e Atletico Madrid | in salita le rimonte di PSG e Borussia Dortmund

Nicolò Zaniolo, trequartista in forza all'Aston Villa, è uno degli obiettivi di mercato del Milan . In estate potrebbe esserci l'assalto (pianetamilan)

SERIE D - Il Campobasso batte la Sambenedettese, la Serie C si avvicina - Il Campobasso si impone sul terreno di gioco della Sambenedettese (0-1), mantiene la vetta della classifica e inalterato il distacco di 4 punti dall'Aquila, seconda della classe, corsara a Vastogirard ...napolimagazine

Sinner si prepara per Madrid: obiettivi e condizione fisica. Il punto - Madrid, Sinner fa il punto della situazione. L'azzurro ha ammesso che il masters1000 di Madrid sarà utile per preparare Roma e Roland Garros.tennisfever

CHAMPIONS - Assalto Spagna: quote da semifinale per Barcellona e Atletico Madrid, in salita le rimonte di PSG e Borussia Dortmund - Assalto spagnolo alle semifinali di Champions League. In attesa del Real, domani sera ci provano Barcellona e Atletico Madrid, entrambe vittoriose all'andata e avanti nelle quote di Sisal e Betflag. I ...napolimagazine