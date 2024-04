Aspettando la Mezza di Prato | allenamenti collettivi per arrivare preparati alla gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Domani le vie disi trasformeranno in un suggestivo teatro all'aperto, accogliendo anche tanti atleti internazionali in occasione della Maratonina. Il fulcro dell'evento, Piazza Santa Maria delle Carceri, si prepara a ospitare i corridori impegnati nei 21 chilometri della competizione. Questa manifestazione, che attraversa tutti i luoghi più belli e simbolici della città, è un momento di partecipazione collettiva. LaHalf Marathon trascende la sua natura di semplicesportiva, trasformandosi in un catalizzatore di comunità. Ogni sforzo, ogni sorriso e ogni incitamento contribuiscono a rendere questa esperienza ancora più memorabile per chi vi prende parte, in una dimostrazione di resistenza e spirito combattivo, con i concorrenti impegnati a esprimere il loro massimo potenziale. Domani è il giorno della corsa, il giorno ...