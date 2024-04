ASL Roma 6 presenta servizio fondamentale per chi è colto da ictus

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) All’Ospedale dei Castelli ecco l’unità di trattamento neurovascolare È statata ufficialmente l’Unità Trattamento Neurovascolare (Utn) dell’ospedale dei Castelli (Odc). Un reparto di terapia subintensiva dotata di 5 posti letto, strumentazione tecnologica e diagnostica di alto profilo e ad alta intensità di cura destinata ad accogliere pazienti affetti da lesioni cerebrovascolari acute, di natura ischemica o emorragica. Il nuovosi inserisce nella rete dell’Emergenza tempo-dipendente della Regione Lazio come unità di I livello che ha come riferimento la Utn di II livello del Policlinico Tor Vergata. A sua volta l’ospedale dei Castelli rapla struttura di riferimento per l’acuto per il nosocomio di Velletri. Presenti all’evento il Commissario Straordinario Asl...