Asl | calcolosi renale complessa | passi avanti nel trattamenti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Una nuova tecnica chirurgica per il trattamento della. È quella introdotta all’ospedale San Donato di Arezzo rinnovando così la tradizione mininvasiva ed endourologica per il trattamento della patologia. L’equipe urologica, guidata adesso dal dr. Filippo Annino, ha introdotto un innovativo intervento di Litotrissia percutaneacon tecnica combinata retrograda (ECIRS) che va ad aggiungersi alle tecniche già utilizzate per la cura dei calcoli renali. Sotto la guida del dottor De Angelis che fino a fine 2023 è stato primario del reparto, l’Urologia del San Donato è stato tra i primi centri in Italia ad introdurre interventi endourologici perurinaria, come l’ureteroscopia e la tecnica percutanea, quest’ultima usata per il trattamento della ...