Asfalti Brianza | addio all’oblazione Rifiuti mai smaltiti | si va a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prima un rinvio per trattative in corso su un’eventuale oblazione, quantomeno per le accuse minori. Poi un altro slittamento di sette mesi per completare il previsto smaltimento dei. Ma non solo non è stato fatto, anzi la montagna di scarti è cresciuta, tanto che è stato aggiunto un nuovo capo di imputazione alsui presunti reati ambientali da cui ora non scappa il titolare di. Di fatto il dibattimento, per un procedimento penale che è stato avviato nel 2019 dalla Procura di Monza, non è mai partito perché la difesa ha chiesto di essere ammessa, un rito alternativo al giudizio penale secondo cui, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato punito con una contravvenzione. Ma ora il giudice del Tribunale di ...