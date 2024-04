Arturo Cirillo dirige | adatta e interpreta Cyrano de Bergerac all’Ambra Jovinelli

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024)de, il grande classico di Edmond Rostand, al Teatro Ambra: una versione originalissima nella quale la musica ha un ruolo centrale Al Teatro Ambradal 17 al 28 aprile,de, il grande classico di Edmond Rostand in una versione originalissima nella quale la musica avrà un ruolo centrale, un modo per raccontare la famosa e triste vicenda d’amore tra, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i ...