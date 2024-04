“Arriva l’annuncio su Samuel Peron” Isola dei Famosi | il colpo di scena coinvolge tutti

''Aspetto il secondo figlio'': Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, lo annuncia in tv e svela la commovente scelta per il nome del nascituro - ''Aspetto il secondo figlio'': Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, lo annuncia in tv. La commovente scelta per il nome del nascituro ...gossip

Romano Prodi: “In tutti questi conflitti non c'è la voce dell'Europa, spero che Cina e Usa si parlino, siamo nella peggiore situazione” - L’ex premier ha ricevuto l’Archiginnasio d’Oro a Bologna. Nel suo discorso dedicato alla moglie Flavia Franzoni, ricorda le vittime di Suviana. E dice: ...bologna.repubblica

Sydney, altro attacco con coltello: vescovo e fedeli colpiti durante la messa - Altro assalto all’arma bianca a Sidney. In una chiesa di Wakeley, sobborgo della città dell’Australia, alcuni fedeli e il vescovo ...iltempo