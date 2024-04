(Di lunedì 15 aprile 2024) A partire dal 15 aprile ladidell’Aja esaminerà una disputa incentrata su accuse reciproche di “pulizia etnica”, in un momento in cui le tensioni militari tra i due paesi del Caucaso si stanno intensificando. Leggi

Armenia e Azerbaigian si sfidano alla Corte internazionale di giustizia - A partire dal 15 aprile la Corte internazionale di giustizia dell’Aja esaminerà una disputa incentrata su accuse reciproche di “pulizia etnica”, in un momento in cui le tensioni militari tra i due pae ...internazionale

L’Armenia e il gioco (sporco) dell’Occidente - (BRUNO SCAPINI) – Spiace dirlo, ma l’Armenia, attirata dai flebili luccichii di uno specchietto per le allodole, rischia seriamente questa volta di cadere nella trappola occidentale. Indotta a guardar ...spondasud

Dal Nagorno al Donbass, così si elimina la convivenza - Il Nagorno è stato cancellato: ancora una volta gli armeni sono scomparsi. Come in Ucraina o in Terra Santa anche nel Caucaso ci si batte per omologare terra e popoli. La storia non perdonata e riconc ...editorialedomani