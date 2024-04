Arlecchino sul palco dice la verità sull’assalto della destra al Piccolo Teatro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ci voleva giusto un, al, per svelare il segreto…di Pulcinella. In una certa quale distrazione generale, prima di tutto dei giornali, sta andando in scena da qualche giorno a Milano, proprio nella sala originale di via Rovello ora intitolata a Paolo Grassi, il duro e scandaloso monologo di un insolitoche punta il dito contro il degrado civile dele l’assaltopost-fascista alla cultura. Irrompe a sorpresa a metàpiéce ‘Durante’, che racconta dietro le quinte la vita di una compagnia teatrale che deve allestire uno spettacolo sulla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, proprio lì, nello stesso storico. E mentre un ...