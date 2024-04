Argentina | l’inflazione su base annua sfonda il 300% La rivolta delle università | “Con i tagli di Milei andremo presto in default”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)inè in calo, ma resta sopra le due cifre. In un nuovo rapporto, l’Istituto di statistica dei lavoratori dell’metropolitana per l’educazione e il lavoro, assieme al Centro per il concerto e lo sviluppo, ha registrato che nel solo mese di marzo la crescita dei prezzi si è attestata al 10,4%, portando il dato dell’ultimo anno al +303,2% e quello del primo trimestre 2024 al +56%. “Stiamo vedendo che, attraverso una deliberata liquefazione del potere d’acquisto, si sta concretizzando l’obiettivo centrale della politica del governo: produrre un aggiustamento economico volto a risparmiare nel peggiore dei modi e disciplinare i lavoratori con il conseguente aumento della povertà e della disoccupazione. Un governo che ironicamente afferma di sostenere i sindacati liberi, ma non li approva e accusa di pratiche ...