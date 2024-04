Ardea | Leoni | “Commissione Antimafia e disservizi comunali | la maggioranza boccia le mie mozioni”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – “Sento di dover commentare con tutti voi il consiglio comunale del 11 Aprile dove erano presenti dueprotocollate da me e che la mia stessa, alla quale ormai è chiaro il disaccordo sui temi, non ha approvato”. E’ quanto si legge in un comunicato di Eleonora, capogruppo di Forza Italia ad. “Partiamo dalla prima, ‘Sito istituzionale del Comune di– creazione di sezioni indicanti le strutture socio-assistenziali ed educative autorizzate e convenzionate’: idel nostro Comune sono sotto gli occhi di tutti, ma, avendo strutture all’interno del nostro Comune, sia assistenziali che educative ( asili nido) autorizzate, era importante lavorare su un modello più comprensivo. Dopo lo scandalo della Rsa ...