Ardea | dipendenti di un Bar trovate con 26 involucri di cocaina

(Di lunedì 15 aprile 2024) I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di, precisamente a Marina di Tor San Lorenzo, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del personale della Polizia Locale die del personale specializzato di E.N.E.L. Durante un controllo ad un bar della zona, i Carabinieri hanno trovato due donne,del bar, in possesso di 26in cellophane contenenti, un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti e pertanto le hanno arrestate perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 3.500 euro, in quanto i Carabinieri del N.A.S. hanno riscontrato anche alcune ...