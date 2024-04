Arda Turan accusato di aver distrutto una villa da 18 milioni | tende usate come “altalene sessuali”

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'ex calciatore turco ha giocato per due anni e mezzo con il Barcellona, lì ha vissuto una lussuosa, che secondo il proprietario non avrebbe trattato con i guanti.avrebbe causato ingenti danni e ora c'è una causa.

