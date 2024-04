Archiginnasio d’oro oggi a Prodi | “Commosso e onorato | bellissimo riceverlo nella mia città”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bologna, 15 aprile 2024 – C'è il Gotha della politica, dell'economia, della cultura e dalla vita pulsante di Bologna alla cerimonia di conferimento dell'd'oro al professor Romano. In una Sala Borsa gremita (chiusa al pubblico e disponibile solo per l'evento), a salutare per primoè stato il sindaco Matteo Lepore. "Nutro un grande sentimento di riconoscenza e gratitudine, come rappresentante delle istituzioni e come studente di questa università - ha detto Lepore - Sappiamo di arrivare dopo diverse lauree ad honorem e altri riconoscimenti, ma sappiamo quanto ci tieni a questo riconoscimento. Bologna è stato il principio e il destino dei tuoi tanti progetti, tu sei per certi versi una delle nostre 12 porte di Bologna, la porta aperta sull'Europa. Diversi imprenditori e cittadini si sono appassionati all'unione ...