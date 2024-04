Arabia Saudita | novità per il tifoso che ha preso a frustate un giocatore | arrivato il provvedimento

(Di lunedì 15 aprile 2024) La scena in cui unprendeva aundopo una partita inha fatto il giro del mondo. Il video della vicenda...

La partecipazione alla Supercoppa Italiana vale dei Premi da dividere tra le squadre partecipanti. L’ Inter ci sarà ancora, in Arabia Saudita ce ne saranno altre tre. I possibili ricavi dalla ... (inter-news)

Doppio bronzo Italia nella spada u20 ai Mondiali giovanili - Salgono sul podio Nicolò Del Contrasto e Anita Corradino RIYADH (Arabia Saudita) (ITALPRESS) - Due preziose medaglie di bronzo per l'Italia ...sport.tiscali

Venezia, la land art di AlUla si svela alla Biennale Arte 2024 - I disegni di Manal AlDowayan, l’artista incaricata di rappresentare l'Arabia Saudita presso La Biennale di Venezia 2024, sono frutto dei suoi laboratori partecipativi con le comunità di AlUla: oltre ...tg24.sky