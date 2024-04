Aqiila atterra in Italia | il nuovo brand per l’energia portatile e sostenibile

(Di lunedì 15 aprile 2024)sbarca in: ilmarchio nato dalla collaborazione tra Cebon Group svedese es Group olandese arriva nel nostro paese con due soluzioni per il campeggio, il fai da te, l’escursionismo e altro ancorasi propone come punto di riferimento per chi cerca una fonte di energia, ama la vita all’aria aperta o ha bisogno di alimentare dispositivi quando l’elettricità non è disponibile. Con una forte attenzione alla qualità, un’esperienza quarantennale nel settore dele un impegno per l’ambiente,offre una gamma completa di prodotti basati su principi semplici ed efficaci comee multifunzione. Il design accattivante e funzionale dei dispositivi ...

Primavera, Fiorentina-Torino 5-1: notte fonda per i granata al Viola Park - Scurto torna al 4-2-3-1 per la sfida contro la Fiorentina. La principale novità di formazione riguarda la porta con Passador a difendere i pali granata e non Abati, indisponibile. Confermato in toto i ...toronews

ALPECIN DECEUNINCK. NIENTE AMSTEL PER PHILIPSEN, ORA RIPOSO E PENSIERO RIVOLTO AL TOUR - Jasper Philipsen non disputerà domenica l'Amstel Gold Race, come invece prevedeva il suo calendario. Ad annunciarlo sul Instagram è la stessa Alpecin Deceunink che scrive: «Dopo le vittorie alla ...tuttobiciweb