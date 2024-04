Aprile | mese della consapevolezza dello stress | come combattere lo stress digitale

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cinque consigli degli esperti di Kaspersky per ridurre l'impatto negativo dei social network e migliorare il benessereMilano, 152024. Dal 1992 ogni anno adsi celebra ilper ricordare quanto sia importante saperlo gestire al fine di preservare la salute mentale e fisica degli utenti. I

(Adnkronos) - Cinque consigli degli esperti di Kaspersky per ridurre l'impatto negativo dei social network e migliorare il benessere digitale Milano, 15 Aprile 2024. Dal 1992 ogni anno ad Aprile si ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Cinque consigli degli esperti di Kaspersky per ridurre l'impatto negativo dei social network e migliorare il benessere digitale  Milano, 15 Aprile 2024. Dal 1992 ogni anno ad Aprile si ... (corrieretoscano)

Casa di moda Muccinelli, quando l'arte incontra la societa' - Alta moda, arte, sostenibilità e solidarietà si combinano in un originale progetto ideato dalla Casa di Moda Davide Muccinelli che sta portando alla creazione di capi unici e ricchi di significato. La ...bolognatoday

Previsioni meteo video di martedì 16 Aprile sull'Italia - Previsione meteo aggiornata per l'Italia di martedì 16 Aprile Inizialmente soleggiato ma con instabilità in aumento sul Triveneto con acquazzoni e locali temporali in marcia verso Lombardia ed Emilia ...3bmeteo

Ondata di freddo e temporali, ecco quando arrivano: temperature giù fino a 15 gradi e venti forti, le previsioni meteo - Dopo il caldo anomalo, che ha interessato gran parte dell'Italia anche in quest'ultimo fine settimana, arriva un'ondata di freddo con temporali, grandine e vento freddo. Se ...ilmattino